Zwickau

Straßensperrung ignoriert: Mehrere Unfälle

14.01.2019, 16:33 Uhr | dpa

Mehrere Autofahrer haben am Montagmorgen eine witterungsbedingte Straßensperrung in Zwickau ignoriert. Zwei Fahrzeuge kollidierten dabei mit einem umgestürzten Baum, wie die Polizei mitteilte. Eine 47-Jährige prallte aus der Stadt kommend mit ihrem Wagen auf das Hindernis, ein 29-Jähriger kurz darauf in der Gegenrichtung. In beiden Fällen blieb es bei Blechschäden. Polizisten verwarnten vier weitere Autofahrer, die die gesperrte Straße befuhren. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist sie inzwischen wieder freigegeben.