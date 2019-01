Bremen

Sieling erschüttert von Tod von Danzigs Bürgermeister

14.01.2019, 16:37 Uhr | dpa

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat sich erschüttert nach dem tödlichen Attentat auf Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz gezeigt. "Mit Pawel Adamowicz verlieren wir einen Freund, einen aufrechten Demokraten und überzeugten Europäer", sagte Sieling am Montag. Adamowicz habe für ein weltoffenes und liberales Polen gestanden. Danzig ist seit 1976 Partnerstadt von Bremen. Ein Mann hatte Adamowicz am Sonntag bei einer Benefizveranstaltung auf der Bühne mit einem Messer niedergestochen. Der 53-Jährige starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Von Dienstag bis Donnerstag liegt ein Kondolenzbuch im Foyer des Bremer Rathauses aus.