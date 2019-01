Boizenburg/Elbe

Hoher Schaden nach Unfall mit Güllelaster bei Boizenburg

14.01.2019, 16:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem mit Gülle beladenen Lkw-Anhänger ist am Montagmorgen in Boizenburg hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer des Gespanns sei vermutlich zu schnell von der Straße abgebogen, wodurch der Anhänger umgekippt sei, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei aber nur eine geringe Menge der insgesamt rund 26 000 Liter Gülle ausgelaufen. Der Schaden betrage nach ersten Schätzungen mehr als 91 000 Euro. Die Straße musste für die Reinigungs- und Aufräumarbeiten laut Polizei sieben Stunden komplett gesperrt werden.