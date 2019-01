Erfurt

Bürgschaftsbank: Projekte mit 340 Arbeitsplätzen unterstützt

14.01.2019, 19:06 Uhr | dpa

Thüringen hat über Bürgschaften und Firmenbeteiliungen im vergangenen Jahr 340 neue Arbeitsplätze im Mittelstand gefördert. Die Bürgschaftsbank und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft hätten mit ihren Mitteln Investitionen von mehr als 112 Millionen Euro angestoßen, teilten die beiden Einrichtungen am Montag in Erfurt mit. Die Zahl der gesicherten Arbeitsplätze durch Bürgschaften oder den Einstieg bei Mittelständlern gaben die Finanzinstitute mit mehr als 2500 an. Bei einem Drittel der Förderfälle habe es sich im vergangenen Jahr um Firmenneugründungen oder -übernahmen gehandelt.