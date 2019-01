Hamburg

Ex-Profi Marinus Bester verlässt HSV nach fast 20 Jahren

14.01.2019, 19:20 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußball-Profi Marinus Bester verabschiedet sich nach fast 20 Jahren vom Hamburger SV. Wie der Zweitliga-Tabellenführer am Montag mitteilte, wird der einstige Stürmer zum Monatsende "auf eigenen Wunsch" den Club verlassen. Zuletzt arbeitete Bester, der am Mittwoch 50 Jahre alt wird, als Talentebegleiter und Co-Trainer der Profis. In der Bundesliga spielte er außer für den HSV noch für Werder Bremen und Schalke 04.

"Ich habe mich schon seit längerer Zeit damit beschäftigt und möchte unbedingt noch einmal etwas Neues ausprobieren. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem das noch möglich ist", sagte Bester in der Mitteilung. Nach seiner Spielerkarriere war er als Pressesprecher, Teammanager und zuletzt als Mitglied des Trainerstabs für den HSV tätig. "Wir wissen Marinus' Leistungsbereitschaft und Verdienste für den HSV sehr zu schätzen. Wir haben offen und ehrlich miteinander kommuniziert und haben am Ende diese gemeinsame Entscheidung getroffen", sagte Sportvorstand Ralf Becker.

Die Schnittstellenarbeit zwischen Nachwuchs- und Profibereich, die Bester zuletzt geleistet hat, werde auch in Zukunft wichtig sein. "Wir wollen die jungen Spieler bestmöglich an die erste Mannschaft heranführen", sagte Becker. Die Zweitliga-Profis sind derzeit im Trainingslager in La Manga und bereiten sich auf die restliche Rückrunde vor.