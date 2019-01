Frankfurt am Main

53-Jähriger in Frankfurt von S-Bahn überfahren

14.01.2019, 20:49 Uhr | dpa

Ein 53-jähriger Mann ist am Montagabend in Frankfurt bei einem S-Bahn-Unfall ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei zwischen den Haltestellen Frankfurt Messe und Frankfurt West gefunden worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Koblenz. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Wegen des Unfalls musste die Bahnstrecke, auf der mehrere S-Bahn-Linien und auch Regionalbahnen verkehren, abgesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Zugverkehr.