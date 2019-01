Koblenz

Mann ohne Fahrerlaubnis rast der Polizei davon

14.01.2019, 23:03 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ohne Führerschein ist am Montagabend in Koblenz der Polizei davongerast. Der 55-Jährige konnte schließlich gefasst werden, als er zu Fuß weiter flüchten wollte, wie die Polizei mitteilte. Polizisten wollten den Mann demnach auf der Bundesstraße 9 kontrollieren. Er habe jedoch die Anhaltezeichen ignoriert und sei auf die Autobahn 48 in Richtung Dernbach gefahren. Die Polizisten wurden von weiteren Streifenwagen-Besatzungen und einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Der Flüchtende fuhr dann auf die Bundesstraße 42 in Richtung Neuwied, stoppte an der Anschlussstelle Neuwied-Block und flüchtete zu Fuß. Nach einigen Metern konnten ihn Polizisten stellen. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Fuß. Sein Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.