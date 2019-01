Perleberg

Kabinett berät in der Prignitz über Hochwasserschutz

15.01.2019, 00:58 Uhr | dpa

Die rot-rote Brandenburger Landesregierung geht mit ihrer Kabinettssitzung in die Prignitz. Zum Jahresauftakt trifft sich die Runde heute unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Perleberg (13.00 Uhr, Pk 14.30 Uhr). Auch Landrat Torsten Uhe (parteilos) wird dort erwartet. Auf dem Programm steht auch der Hochwasserschutz. Dabei geht es um den Stand der Sanierung von Deichen und um die Projekte Lenzer Wische und Karthane-Niederung im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms. Außerdem berät das Kabinett über die Gesundheitsversorgung und Bildung in dem dünn besiedelten Kreis.