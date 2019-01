Frankfurt am Main

Verweigerte Kuss: Prozess um Totschlagsversuch beginnt

15.01.2019, 01:29 Uhr | dpa

Weil er aus Ärger über einen verweigerten Kuss einen anderen Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben soll, muss sich von heute an ein 31 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag zur Last, geht aber auch von einer möglicherweise stark eingeschränkten Schuldfähigkeit bei dem psychisch kranken Täter aus. Die Tat geschah im April vergangenen Jahres in einer Grünanlage in Frankfurt-Seckbach, wo der 31-Jährige das spätere Opfer erfolglos zu küssen versuchte. Nur durch das schnelle Eingreifen eines Busfahrers konnte der Täter von weiteren Messerattacken abgehalten werden. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst zwei Verhandlungstage vorgesehen.