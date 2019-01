Schwerin

Kulinarische und touristische Spezialitäten auf Grüner Woche

15.01.2019, 02:05 Uhr | dpa

Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin sind erstmals alle Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns vertreten. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) will am Dienstag in Schwerin über die Messeaktivitäten in der Länderhalle informieren. Die 84. Grüne Woche ist vom 18. bis 27. Januar in den Messehallen am Berliner Funkturm geöffnet. Aus Mecklenburg-Vorpommern wollen rund 70 Aussteller der Land- und Ernährungswirtschaft den Besuchern ihre Spezialitäten präsentieren. Die Tourismusbranche wirbt für die Urlaubsregionen an der Ostseeküste und im Binnenland.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen kündigte bereits ein kleines Feuerwerk für Augen und Geschmacksknospen an. Aus der Region kämen Rosmarin- und Fenchelsalami, Backwaren vom Stettiner Haff sowie Schmalzgebäck aus Pasewalk sowie Biere und Whiskey aus Loitz nach Berlin. Aus dem Landkreis Rostock ist unter anderem die Schokoladerie "de Prie" dabei. Traditionell vertreten sind Fleischverarbeiter wie die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren sowie Anbieter von Fischspezialitäten und Brauereien wie Störtebeker aus Stralsund und Lübzer.