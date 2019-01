Bückeburg

Ausschluss aus Stiftungsrat: Gericht urteilt über AfD-Klage

15.01.2019, 02:17 Uhr | dpa

Der Staatsgerichtshof in Bückeburg verkündet heute sein Urteil über die Klage der AfD gegen ihren Ausschluss aus dem Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten. Der Stiftungsrat ist auch für die Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen zuständig. Als sich nach dem Einzug der AfD in den Landtag vor gut einem Jahr abzeichnete, dass ein AfD-Politiker in den Stiftungsrat einziehen könnte, hatten Holocaust-Überlebende aus Israel, Frankreich und den USA besorgte Briefe geschrieben. Daraufhin hatte der Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen eine Verkleinerung des Stiftungsrates beschlossen. Dort sind nur noch vier Fraktionen vertreten - die AfD bleibt damit außen vor.