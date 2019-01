Stuttgart

Landesregierung zieht Bilanz zum Straßenbau im Südwesten

Die grün-schwarze Landesregierung will zum Straßenbau im vergangenen Jahr Bilanz ziehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wollen getätigte Investitionen von Bund und Land erläutern. Im Rahmen der wöchentlichen Regierungspressekonferenz soll einem Sprecher des Staatsministeriums zufolge erläutert werden, was 2018 gebaut, ausgebaut und repariert wurde. Im Jahr 2017 wurden in Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen rund 1,2 Milliarden Euro investiert - nach Angaben des Ministeriums ein Spitzenwert.