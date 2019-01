Bad Ems

Wasserkraftanlagen erzeugen 641 021 Megawattstunden Strom

15.01.2019, 05:32 Uhr | dpa

Die Wasserkraftanlagen in Rheinland-Pfalz haben in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 641 021 Megawattstunden Strom erzeugt. Dies sind 16,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2017, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Insgesamt wurden knapp 1 030 000 Megawattstunden Strom aus erneuerbaren und rund 1 275 000 Megawattstunden Strom aus konventionellen Energieträgern erzeugt.