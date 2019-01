Bautzen

Leerstehendes Haus in Bautzen teilweise eingestürzt

15.01.2019, 07:45 Uhr | dpa

Ein leerstehendes Wohnhaus ist in Bautzen teilweise eingestürzt. Verletzt wurde dabei am Montagabend niemand, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Dienstag sagte. Ein neben dem Haus stehendes Auto wurde beschädigt. Das dreigeschossige Haus steht laut Polizei seit Jahren leer. Warum es zu dem Einsturz kam, ist noch unklar.