Potsdam

Nasskaltes Schmuddelwetter in Berlin und Brandenburg

15.01.2019, 09:05 Uhr | dpa

Ein Passant spiegelt sich in einer Pfütze auf einem Bürgersteig. Foto: Christina Storz (Quelle: dpa)

Potsdam (dpa/bb)- Nach morgendlicher Glättegefahr und leichtem Schneefall am Dienstag wird es in Brandenburg und Berlin wieder milder. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll die Glättegefahr im Verlauf des Dienstags und am Mittwoch abnehmen. Die Meteorologen rechnen dann mit Regen und zeitweise Windböen.

Zuvor gab es besonders in der Uckermark und der Niederlausitz leichten Schneefall und eine ein bis drei Zentimeter dicke Schnee- und Matschschicht auf den Straßen. Streckenweise konnte es dadurch am Dienstagmorgen noch zu Glättegefahr kommen.

Die Höchstwerte sollten am Dienstag bei fünf bis sieben Grad liegen, in der Nacht zu Mittwoch bei vier bis sechs Grad. Auch der Mittwoch wird bei sechs bis acht Grad regnerisch.