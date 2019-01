Molfsee

Tochter getötet: Prozessauftakt gegen 19-Jährigen in Kiel

15.01.2019, 11:15 Uhr | dpa

Wegen des Vorwurfes des Mordes und des schweren sexuellen Missbrauchs seiner erst vier Wochen alten Tochter muss sich seit Dienstag ein junger Vater im Kieler Landgericht verantworten. Staatsanwältin Melanie von Massow warf dem 19-Jährigen vor, sich am 27. April 2018 in der gemeinsamen Dachwohnung in Kiel zunächst auf schwerste Weise an seiner kleinen Tochter vergangen und sie anschließend brutal getötet zu haben. Er habe damit auch den Missbrauch verdecken wollen, sagte die Anklägerin.

Das Kind starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Zur Tatzeit mitten in der Nacht stand der Angeklagte unter deutlichem Alkoholeinfluss und der Wirkung wesensverändernder Drogen, sagte die Staatsanwältin. Motiv der Tat waren demnach Frust und Wut über seine aktuelle Lebenssituation und mangelnde Lebensperspektive und dass die Mutter des Kindes sich nach der Geburt fast nur noch um ihre kleine Tochter gekümmert habe.

Der schmächtige junge Mann, der seit den Verbrechen in Untersuchungshaft sitzt, war in Handschellen in den Saal geführt worden. Die Öffentlichkeit wurde gleich nach Verlesung der Anklage ausgeschlossen. Damit sollen entsprechend dem Jugendrecht die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten sowie der jungen Mutter und ihres toten Babys geschützt werden. Im Verfahren geht es auch um die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einen Entzug. Erst die Urteilsverkündung wird wieder öffentlich sein, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Becker. Bis zum 15. Februar hat die Jugendstrafkammer neun Verhandlungstage angesetzt.