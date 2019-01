Hannover

Sturzbetrunkener Lkw-Fahrer braucht komplette Autobahnbreite

15.01.2019, 11:26 Uhr | dpa

Ein mit mehr als vier Promille betrunkener Lasterfahrer hat mit seinem Sattelzug auf der A2 bei Hannover offensichtlich die komplette Fahrbahnbreite gebraucht. Ein Autofahrer habe die Polizei alarmiert und angegeben, dass der Fahrer in Schlangenlinien über alle drei Spuren unterwegs war. Die Beamten stoppten den Laster. Der 30 Jahre alte Fahrer pustete bei der Kontrolle am Montagabend 4,45 Promille, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste der Berufskraftfahrer abgeben.