Berlin

Videoassistent-Chef Drees: System bringt Verbesserung

15.01.2019, 14:34 Uhr | dpa

Für das weiter heftig diskutierte System der Videoassistenten in der Fußball-Bundesliga gibt es nach Ansicht der deutschen Schiedsrichter-Chefs auf längere Zeit keine Alternative. Das erklärte Jochen Drees, Projektleiter Videobeweis beim DFB, am Dienstag auf einer Schulungsveranstaltung des Verbands Deutscher Sportjournalisten in Berlin. "Der Videoassistent wird nicht mehr abgeschafft werden", betonte der 48 Jahre alte Arzt.

Auch in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde hatte es wieder Kritik an der Praxis des Video Assistant Referee gegeben. "Es ist ein Projekt und wir profitieren von den Erfahrungen weltweit", sagte Drees, der allerdings auch die Hoffnung auf ein perfektes System gegen Fehlentscheidungen dämpfte: "Die Erwartung ist falsch, dass es in zwei Jahren alles funktioniert. Immer mehr Länder führen es jetzt ein. Es werden uns damit auseinandersetzen müssen, in welcher Form."

Wichtigster Unparteiischer auf dem Platz bleibe trotz aller Diskussionen um die Videoassistenten der Referee im Stadion, machten Drees und Lutz-Michael Fröhlich, Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter, deutlich. Nur bei krassen Fehleinschätzungen und fehlender Wahrnehmung durch den Referee soll der Assistent aus der Videobeweis-Zentrale in Köln eingreifen. Hier gebe es natürlich noch viel Verbesserungspotenzial. "Ziel ist, mehr Gerechtigkeit herzustellen und positive Auswirkung auf das Verhalten der Spieler zu haben", bemerkte Drees. Gerade beim zweiten Punkt habe das System bereits für klare Verbesserungen gesorgt.