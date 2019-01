Nürnberg

Neue Kommission soll ungelöste Mordfälle klären

15.01.2019, 14:43 Uhr | dpa

Eine neue gebildete Mordkommission soll sich der ungelösten Altfälle in Nürnberg annehmen. Die im Kriminalfachdezernat 1 angesiedelte Spezialeinheit "MK4" werde sogenannte "Cold Cases" neu aufrollen und neuen Ermittlungsansätzen nachgehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. In der Frankenmetropole gibt es seinen Angaben zufolge 46 ungeklärte Mordfälle seit 1949. Bayernweit sind es seit 1986 laut Innenministerium 189 Fälle. Zuvor hatte "nordbayern.de" berichtet.

"Jeder Fall hat seine eigene Besonderheit und bietet von der Aktenlage oder aufgrund neuer kriminaltechnischer Möglichkeiten unter Umständen neue Perspektiven für neue Ermittlungen", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Michael Petzold. Es sei zum Beispiel nicht auszuschließen, dass an vor 50 Jahren eingelagerten Asservaten Spuren haften, die heute zu einem verwertbaren genetischen Fingerabdruck führen.

Das Nürnberger "Cold Cases"-Team soll aus vier Beamten bestehen und ist nach Angaben des Innenministeriums die erste dauerhafte Mordkommission in Bayern, die sich um alte Tötungsdelikte kümmert, bei denen bisherige Ermittlungen erfolglos blieben.