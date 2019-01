Schwerin

Einigung: Keine Beiträge für Straßenausbau ab 1. Januar 2018

15.01.2019, 14:43 Uhr | dpa

Der Wegfall der Straßen-Ausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern soll bereits für Maßnahmen gelten, die seit dem 1. Januar 2018 begonnen worden sind. Darauf haben sich die Spitzen der SPD/CDU-Koalition am Dienstag in Schwerin geeinigt, wie aus Koalitionskreisen verlautete. Entscheidend sei das Datum des ersten Spatenstichs. Zuvor hatte bereits Innenminister Lorenz Caffier (CDU) diesen Termin als Stichtag für den Beginn einer Übergangsregelung genannt. Bis zur regulären Streichung der Straßenausbaubeiträge am 1. Januar 2020 will das Land den Gemeinden auf Antrag die Beiträge erstatten, die sie von den Anliegern erhoben hätten. Ab 2020 sollen die Kommunen dann jährlich zunächst 25 Millionen Euro und ab dem Jahr 2025 dann 30 Millionen Euro vom Land zur Kompensation bekommen.