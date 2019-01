Heidenheim an der Brenz

Heidenheim muss vorerst auf verletzten Griesbeck verzichten

15.01.2019, 15:47 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim muss zum Rückrundenstart in die 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel auf Sebastian Griesbeck verzichten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich einen doppelten Bänderriss am linken Sprunggelenk zu gezogen, teilte der FCH am Dienstag mit. Die Verletzung passierte demnach bereits am Sonntag beim Test gegen den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht (2:1), als Griesbeck schon nach zwölf Minuten ausgewechselt werden musste. Wann er Trainer Frank Schmidt wieder zur Verfügung stehen kann, sei unklar. Griesbeck stand in der Hinrunde in jeder Partie in der Startelf und traf einmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal.