Mann von Zug erfasst: Polizei geht von Unfall aus

15.01.2019, 17:25 Uhr | dpa

Bei einem Unfall an den Bahngleisen beim oberbayerischen Raubling (Landkreis Rosenheim) ist ein 53-jähriger Familienvater am Dienstag von einem Zug erfasst und getötet worden. "Wir gehen von einem Unfall aus", teilte ein Polizeisprecher nach ersten Erkenntnissen mit. Vermutlich habe der Mann versucht, zu Fuß die Gleise zu queren. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt. Die Gleise wurden nach dem Vorfall am Mittag vorübergehend gesperrt.