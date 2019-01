Garlstorf

Polizeibeamte durch unbeabsichtigten Schuss leicht verletzt

15.01.2019, 17:30 Uhr | dpa

Bei der Schießausbildung der Polizei hat eine Beamtin in der Raumschießanlage in Garlstorf (Kreis Harburg) drei Kollegen durch einen unbeabsichtigten Schuss leicht verletzt. Das Geschoss der Übungsmunition zersplitterte am Dienstag auf dem Fließenfußboden und verletzte drei Beamte leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wurden im Krankenhaus behandelt, konnten dieses aber im Laufe des Tages wieder verlassen.