Mehr Geld für private Wach- und Sicherheitsbedienstete

15.01.2019, 17:39 Uhr | dpa

Die mehr als 8500 Bediensteten der privaten Wach- und Sicherheitsbranche in Hamburg erhalten mehr Geld. Für die meisten Beschäftigten bedeute das Ergebnis zu zwei Stichtagen jeweils 3,0 Prozent mehr Lohn, teilte der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft mit. Nach schwierigen Verhandlungen sei es ein ordentliches Ergebnis, bilanzierte Verdi-Verhandlungsführerin Tanja Chawla. "Die Beschäftigten sorgen bei der Hochbahn, in Geschäften oder in öffentlichen Gebäuden für Sicherheit. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die auch anerkannt werden muss." Der über zwei Jahre laufende Tarifvertrag sieht den Angaben zufolge Erhöhungen zum 1. März und zum 1. Januar 2020 vor.