Erfurt

Kommunalwahlen zusammen mit Europawahl am 26. Mai

15.01.2019, 18:32 Uhr | dpa

Eine Frau gibt wirft ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Die Thüringer können am 26. Mai über die Zusammensetzung ihrer Kommunalparlamente abstimmen. Die Kommunalwahlen werden an diesem Tag mit der Europawahl zusammengelegt, entschied die Thüringer Landesregierung am Dienstag.

Gewählt werden die Mitglieder der Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage. Außerdem stehen nach Angaben des Innenministeriums Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeister zur Wahl. In den Gemeinden, die 2019 durch Fusionen neu strukturiert wurden, gebe es zudem Bürgermeisterwahlen. Am letzten Sonntag im Mai wird auch über die Zusammensetzung des europäischen Parlaments entschieden.