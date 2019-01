Mühlhausen/Thüringen

Fußgänger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

15.01.2019, 18:36 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Mühlhausen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag einen Fußgängerüberweg überquert, als er vom Auto einer 78-Jährigen angefahren wurde, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatte die Frau den Mann zu spät bemerkt. Der Mann kam in ein Krankenhaus.