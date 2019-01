Rostock

Penzliner SV im Pokal-Halbfinale gegen Torgelower FC

15.01.2019, 20:26 Uhr | dpa

Landesligist Penzliner SV empfängt im Halbfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern den Oberligisten Torgelower FC Greif. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Warnemünde ergeben. Die Begegnung wird am 24. oder 25. März ausgetragen.

In der zweiten Partie der Vorschlussrunde trifft der Verbandsligist FC Mecklenburg Schwerin auf den Sieger aus dem Duell zwischen dem Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg und Cup-Verteidiger Hansa Rostock. Das Viertelfinal-Spiel wurde verlegt und findet am 6. März (19.00 Uhr) statt.

Das Finale ist für den 25. Mai terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/2020.