Köln

Frau in Köln von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

15.01.2019, 20:55 Uhr | dpa

In Köln-Sülz ist eine Frau von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift worden. Die Frau habe bei dem Unfall am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten, sei aber nicht unter das Schienenfahrzeug geraten, sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich um lebensgefährliche Verletzungen handelte, war zunächst unklar. Die Frau wurde zur Behandlung in die Uniklinik Köln gebracht. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. "Zeugen haben nur einen Schrei gehört", sagte der Sprecher.