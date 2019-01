Hannover

Bericht: Stürmer Jonathas vor Rückkehr zu Hannover 96

15.01.2019, 21:11 Uhr | dpa

Der brasilianische Stürmer Jonathas steht möglicherweise vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Das bestätigte Hannovers Manager Horst Heldt am Dienstag dem Internetportal "Sportbuzzer". "Er möchte gern zurückkommen, hat das auch bei uns hinterlegt. Wir beschäftigen uns damit, haben aber auch keine Entscheidung getroffen", sagte Heldt.

Die 96er hatten den 29 Jahre alten Angreifer im Sommer 2017 für rund neun Millionen Euro von Rubin Kasan verpflichtet und nach nur einer Saison an den brasilianischen Spitzenclub Corinthians aus Sao Paulo ausgeliehen. Dort ist Jonathas allerdings kein Stammspieler und soll bereits ein halbes Jahr vor dem Ende des Leihvertrags wieder gehen. In Hannover erzielte der Stürmer in zwölf Bundesliga-Spielen drei Tore. Der Tabellenvorletzte sucht in diesem Winter noch einen Stürmer, weil sich Niclas Füllkrug schwer im Knie verletzt hat.