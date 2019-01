Hannover

1600 Polizeianwärter werden vereidigt

16.01.2019, 01:05 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Zur Vereidigungsfeier der im vergangenen Jahr eingestellten über 1600 Polizeianwärter werden heute in Hannover 3200 Gäste erwartet. Um die Polizei zu stärken und das absehbare Ausscheiden vieler Beamte in den Ruhestand zu kompensieren, stellt Niedersachsen so viele Polizeianwärter wie schon seit Jahren nicht mehr ein. In den beiden Vorjahren lag die Zahl bei gut 1100, 2012 und 2013 noch bei jeweils 680. Der Frauenanteil bei den Polizeischülern ist auf inzwischen knapp 43 Prozent gestiegen, ausländische Wurzeln haben gut 12 Prozent der Anwärter. Die Nachfrage nach dem Polizeistudium ist nach Angaben des Innenministerium weiterhin hoch. Es bewerben sich demnach jährlich zwischen 5000 und 6000 junge Leute.