"Handgranate im Bauch": Prozess gegen Flugpassagier

16.01.2019, 01:19 Uhr | dpa

Gepäckstücke laufen im Flughafen Frankfurt am Main auf einem Fließband in eine Durchleuchtungsvorrichtung. Foto: Uwe Anspach/Archiv (Quelle: dpa)

Bei der Passagierkontrolle am Frankfurter Flughafen soll er dem Sicherheitspersonal etwas von einer "Handgranate im Bauch" erzählt haben. Vom heute an muss sich deshalb ein 47 Jahre alter Fluggast vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage wirft ihm die Vortäuschung einer Straftat vor. Laut Staatsanwaltschaft sagte der Mann den Sicherheitsleuten im Februar vergangenen Jahres zudem, dass er bereits eine Bombe in das Flugzeug geschmuggelt habe. Das Gericht hat vorerst einen Verhandlungstag anberaumt.