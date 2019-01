Koblenz

Prozess wegen Drogenschmuggels in Gefängnis

16.01.2019, 01:21 Uhr | dpa

Wegen Schmuggels von Drogen und Handys in ein Gefängnis stehen vom heute an fünf Männer vor dem Landgericht Koblenz. Sie sollen laut Anklage von Ende 2014 bis März 2015 meist mit weiteren Angeschuldigten wiederholt mit kleineren Mengen Amphetamin, Cannabis, Heroin, Kokain sowie Kräutermischungen inner- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez im Rhein-Lahn-Kreis gehandelt haben. Darüber hinaus sollen die 39 bis 56 Jahre alten Männer das Einschmuggeln von Handys veranlasst haben.

Vier der Männer befinden sich in der Sicherungsverwahrung, die an die JVA Diez angeschlossen ist. Der fünfte Angeklagte soll auf freiem Fuß mit ihnen zusammengearbeitet haben. In Sicherungsverwahrung halten sich ehemalige Gefängnisinsassen auf, die von einem Gericht nach Verbüßung ihrer Strafe als potenziell gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft werden. In Diez befindet sich die einzige Sicherungsverwahranstalt in Rheinland-Pfalz.