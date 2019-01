Kiel

Neustart im Prozess um Bandenbetrug in Kiel

16.01.2019, 01:34 Uhr | dpa

Nach einem geplatzten ersten Prozess muss ein 26 Jahre alter Mann sich von heute an erneut wegen Abzocke älterer Menschen vor dem Kieler Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, als Organisator einer Bande drei Senioren um rund 200 000 Euro gebracht zu haben. Mittäter in der Türkei und vor Ort sollen sich als Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben haben, um an Wertsachen zu gelangen. Der erste Prozess war kurz nach seinem Start Anfang Januar geplatzt, weil der Prüfung einer Besetzungsrüge der Verteidigung stattgegeben worden war. Demnach entsprach die Zusammensetzung der Strafkammer nicht den gesetzlichen Vorgaben.