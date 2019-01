Bremen

Experten diskutieren über Medizinstudiengang in Bremen

16.01.2019, 01:57 Uhr | dpa

Bremen könnte in den kommenden Jahren einen Medizinstudiengang bekommen. Grund ist der Ärztemangel und die bundesweit zu geringe Zahl an Studienplätzen für angehende Medizinerinnen und Mediziner. Fachpolitiker und Experten wollen heute in der Bürgerschaft darüber diskutieren, wie der Studiengang konkret aussehen könnte. Nach einer Beschlussvorlage aus dem Gesundheitsressort könnte entweder ein vollständiger Studiengang inklusive Universitätsmedizin aufgebaut werden oder eine Medizinerausbildung, bei der die Studierenden den theoretischen Teil in den ersten vier Semestern woanders absolvieren. Die Bürgerschaft könnte danach im Februar oder März über das weitere Vorgehen entscheiden. Start des Studiengangs könnte das Wintersemester 2022/23 sein.