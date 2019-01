Augsburg

Zeitung: FC Augsburg schließt Sponsoren-Vertrag bis 2030

16.01.2019, 05:30 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch-Ausgabe) einen ungewöhnlich langfristigen Vertrag mit seinem Hauptsponsor geschlossen. Laut der Zeitung verlängerte der Club und das Versicherungs-Unternehmen (WWK Versicherung) den Trikotsponsoring-Kontrakt vorzeitig bis 2030. Das Stadion des FCA soll ebenfalls bis mindestens 2030 den Namen des Sponsors tragen.

Außerdem beteilige sich das Unternehmen mit acht Millionen Euro am geplanten Internat im Nachwuchsleistungszentrum, berichtet die "Augsburger Allgemeine".

"Das ist der größte Deal in der Geschichte des FC Augsburg und einmalig in der Bundesliga", sagte der kaufmännische Geschäftsführer des Clubs, Michael Ströll, der Zeitung. Der Versicherer ist seit 2015 Hauptsponsor des FC Augsburg und übernahm danach auch Namensrechte am Stadion.