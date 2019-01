Kiel

SPD: Mehr Praktika und Auslandsaufenthalte von Abiturienten

16.01.2019, 07:38 Uhr | dpa

Martin Habersaat (SPD) hat mehr Flexibilität für Schüler an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen gefordert. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat hat deutlich mehr Flexibilität für Schüler in den Oberstufen an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein gefordert. Nötig seien neben mehr Wahlmöglichkeiten zusätzlicher Raum für Praktika, Auslandsaufenthalte und projektorientierten Unterricht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Für die Persönlichkeitsentwicklung liegen hier mehr Möglichkeiten als im Klassenraum."

Der Fraktionsvize spricht von einem "Abitur im eigenen Takt". Habersaat schlägt vor, den Schülern das Absolvieren der Oberstufe innerhalb von zwei bis vier Jahren zu ermöglichen. Abiklausuren könnten dabei in unterschiedlichen Schul-Halbjahren geschrieben werden.

Die Eigenverantwortung will der SPD-Politiker durch ein Stundenkontingent stärken, das die Schüler je nach Vorlieben oder Schwächen individuell nutzen können. Neben drei verpflichtenden Mathe-Stunden könnten sie wahlweise zwei Stunden vertiefenden Unterricht belegen oder auch die Wiederholung von Mathe-Grundlagen.

Der vor gut zehn Jahren erfolgte Wechsel vom Kurssystem an Oberstufen zu Profilklassen sei nicht durchgehend erfolgreich, sagte Habersaat. "Unterricht im Klassenverband ist weniger altersangemessen als solcher in Kursen." Er hat einen Antrag mit Verbesserungsvorschlägen für die Landtagssitzung in der kommenden Woche eingebracht.

Die SPD-Vorschläge sehen zudem vor, den Umfang der verbindlich einzubringenden Kurse für das Abi auf vier Halbjahre festzulegen. Die beiden anderen Halbjahre sollen der Vertiefung und der Wiederholung dienen. Schüler sollen Kurse zudem wiederholen können und Lehrer wieder als Tutoren fungieren.