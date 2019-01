Torgelow

Tod von Sechsjähriger: Verdächtiger Stiefvater flüchtig

16.01.2019, 07:55 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist der tatverdächtige Stiefvater weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte, konnte der 27-Jährige trotz großangelegter Suche in der Region Pasewalk/Torgelow nicht gefunden werden. Dem Mann wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Der 27-Jährige war am Montagabend aus einem Polizeigebäude in Pasewalk geflohen, als er vorläufig festgenommen werden sollte. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderte Aufklärung über das Geschehen.

In der Wohnung der Familie war am Samstag eine Sechsjährige ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Mutter hatte die Retter alarmiert, weil das Kind angeblich von einer Treppe gestürzt war. Die Polizei wurde eingeschaltet. Rechtsmediziner untersuchten die Tote und fanden Verletzungen, die nicht zu dem angeblichen Sturz passten. "Es gebe Hinweise auf Gewalteinwirkungen gegen das Kind", erklärte die Staatsanwaltschaft.