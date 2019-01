Hamburg

Wieder Stau auf A7: Arbeiten an Lamellenbruch verzögern sich

16.01.2019, 09:02 Uhr | dpa

Autofahrer auf der Autobahn 7 südlich des Elbtunnels müssen sich am Mittwoch erneut auf Einschränkungen einstellen. Am Mittwochmorgen staute sich der Berufsverkehr Richtung Norden zwischen Hamburg-Bahrenfeld und -Waltershof laut Verkehrsleitzentrale auf rund sechs Kilometern. Auch in Richtung Süden müsse wegen des Lamellenbruchs tagsüber erneut mit Staus gerechnet werden, da nur zwei der drei Spuren befahrbar seien, sagte der Verkehrskoordinator von Hamburg am späten Dienstagabend. Ab 20.00 Uhr stehe nur noch eine Spur zur Verfügung.

Das gebrochene Brückenverbindungselement, das am Montag entdeckt worden war, sollte eigentlich in der Nacht zu Mittwoch repariert werden. Beim Öffnen des Schachtes habe man aber festgestellt, dass die Lamelle nicht repariert werden könne, sondern komplett ausgetauscht werden müsse, so der Verkehrskoordinator. Die Arbeiten sollen nun in der Nacht zu Donnerstag durchgeführt werden. Ziel sei es, dass die Autobahn am frühen Donnerstagmorgen wieder frei sei, hieß es.

Die Autobahn südlich des Elbtunnels besteht auf vier Kilometern aus einer Brückenkonstruktion, deren einzelne Elemente mit Stahllamellen verbunden sind. Bereits am Dienstag war es auf der A7 nach zwei schweren Unfällen zu einem Verkehrschaos gekommen.