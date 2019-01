Berlin

Brennender Transporter: Polizei vermutet Brandstiftung

16.01.2019, 09:16 Uhr | dpa

In Berlin-Pankow hat in der Nacht zu Mittwoch ein Kleintransporter gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es wird geprüft, ob ein politisches Motiv hinter der Tat stecken könnte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. Ein Taxifahrer bemerkte in der Tiroler Straße am frühen Morgen Feuer an dem Transporter. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Anfangs hatten die zuerst eingetroffenen Polizisten den Brand bekämpft. Verletzt wurde niemand.