Flensburg

Flensburg: Betäubungsmittel bei Durchsuchungen beschlagnahmt

16.01.2019, 09:31 Uhr | dpa

Die Polizei Flensburg hat mit rund 80 Beamten am Dienstagmorgen sieben Wohn- und Geschäftsräume in Flensburg durchsucht und Betäubungsmittel in "nicht geringer Menge" gefunden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurde bei den Durchsuchungen auch Diebesgut sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Es seien Kräfte der Kriminalpolizei, des Zolls und Spezialeinheiten der Polizei im Einsatz gewesen.