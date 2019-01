Schwarzenbach am Wald

Pferdeflüsterinnen in Schwarzenbach

16.01.2019, 10:50 Uhr | dpa

Schwarzenbach am Wald (dpa/lby) - Beim Aufsatteln hat sich ein Pferd losgerissen und die Flucht durch Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) angetreten. Erst zwei junge Frauen konnten das Tier nach Polizeiangaben vom Mittwoch anhalten und beruhigen. Unterwegs hatte das Pferd auch ein Auto gestreift, dabei aber weder sich selbst verletzt noch das Auto beschädigt. Wieso das Tier am Dienstag das Weite gesucht hatte, konnte die Polizei nicht sagen.