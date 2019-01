Stuttgart

Zahl der Auszubildenden im Tourismus sinkt leicht

16.01.2019, 11:21 Uhr | dpa

Die Zahl der Auszubildenden in der Tourismusbranche im Südwesten ist erneut leicht gesunken. Derzeit werden rund 7300 Menschen im Gastgewerbe und Reiseverkehr ausgebildet, teilten die Landesabteilungen des Industrie- und Handelskammertages und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) am Mittwoch im Rahmen eines Karrieretags auf der Reisemesse CMT in Stuttgart mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit um 1,7 Prozent zurückgegangen. Der Löwenanteil der Auszubildenden entfällt auf das Gastgewerbe, mehr als 6300 junge Leute werden dort derzeit ausgebildet. Im Vorjahr waren es noch rund 100 mehr.

IHK und DEHOGA zeigen sich mit den Zahlen dennoch zufrieden. "Die Bemühungen zur nachhaltigen Sicherung der Qualität in der Ausbildung werden von den sich stabilisierenden Ausbildungszahlen bestätigt", sagte der Chef der IHK Nordschwarzwald, Martin Keppler. Die Tourismusbranche in Baden-Württemberg entwickelt sich positiv - das Landesamt für Statistik zählte 2017 über 400 000 Schlafgelegenheiten - zehn Jahre zuvor waren es weniger als 390 000. Der Landesverband der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) spricht von einem Mangel an Auszubildenden. Relativ niedrige Löhne, viele Überstunden und ausbildungsfremde Tätigkeiten machten die Branche nicht gerade attraktiv, sagte Landesbezirkssekretär Alexander Münchow.