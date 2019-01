Berlin

Akten von 25 000 Menschen auf Klinikgelände gefunden

16.01.2019, 12:29 Uhr | dpa

Der nun bekanntgewordene Aktenfund in einem ehemaligen Gebäude des Klinikums Berlin-Buch betrifft Unterlagen von rund 25 000 Menschen. Das sagte eine Sprecherin der Landesdatenschutzbeauftragten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Demnach handelt es sich um Akten über Patienten und medizinische Behandlungen aus DDR-Zeiten, aber auch aus der Zeit nach Wende und deutscher Einheit. Die Vorgänge würden nun geprüft.

Bei Untersuchungen nach einem Einbruch auf das Gelände waren die Patientenakten in einem leerstehenden Gebäude entdeckt worden. Das Helios-Klinikum Buch hatte dazu am Dienstag mitgeteilt, dass die Unterlagen offenbar beim Umzug in neue Gebäude 2007 dort vergessen wurden. Zu DDR-Zeiten befanden sich auf dem weitläufigen Areal in Buch ein städtisches Klinikum sowie zwei besonders gesicherte Krankenhäuser der DDR-Regierung und der Stasi.