Kassel

documenta bekommt neue Dauerausstellung in Kassel

16.01.2019, 12:37 Uhr | dpa

Besucher gehen im Herbst 2017 am vollendeten documenta-Kunstwerk "The Parthenon of Books" in Kassel vorbei. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Eine neue Dauerausstellung in Nordhessen wird sich der documenta als weltweit wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst widmen. Die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) will diese entwickeln und ab November im Museum Neue Galerie einrichten. "Wir wollen die documenta auch zwischen den documenta-Jahren stärker präsent haben", sagte MHK-Direktor Martin Eberle am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz. Das Konzept sehe eine Systematisierung der einzelnen Ausstellungen vor, die alle fünf Jahre stattfinden. Ziel sei, auch Auswärtigen relativ schnell die Faszination documenta erklären zu können.

Die Museumslandschaft will dabei herausragende documenta-Werke in einem Galerie-Charakter zeigen. Man werde die Kunst in den Kontext der politischen Ereignisse der jeweiligen Zeit und ihrer Macher setzen. Um zu zeigen, dass die documenta in Nordhessen auch von der Bevölkerung getragen wird, ist eine Spendensammlung für die Schau mit dem Titel "documenta Ebene. Kollektives Gedächtnis" geplant.

Die Museumslandschaft des Landes Hessen ist für das Unesco-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Kasseler Herkules und zahlreiche Museen in Nordhessen zuständig. Dort steigen die Gästezahlen: Den Bergpark mit den Wasserspielen besuchten im vergangenen Jahr Schätzungen zufolge 850 000 Besucher, 50 000 mehr als vor zwei Jahren. Ein Vergleich mit 2017 ist wegen der damals stattfindenden documenta nicht möglich. Die Zahl der zahlenden Besucher in den verschiedenen Museen stieg von 260 000 auf 276 000.

Die zahlreichen Sanierungen der MHK gehen weiter: So werden unter anderem die Arbeiten am Herkules fortgesetzt, am Weißensteinflügel des Schloss Wilhelmshöhe beginnen Dach- und Fassadenarbeiten. Von dem 200 Millionen Euro-Programm des Landes seien 165 Millionen Euro bereits ausgegeben, sagte Edda von Dolsperg, Leiterin der MHK-Bauabteilung. Durch die weiteren Planungen liege man aber über der ursprünglichen Summe, beispielsweise war das Geld für den Herkules von 30 auf 40 Millionen Euro aufgestockt worden.