Bremen

Sieben neue Landesbuslinien gehen an den Start

16.01.2019, 12:43 Uhr | dpa

Sieben neue Landesbuslinien in Regionen ohne Bahnanschluss gehen in Niedersachsen demnächst an den Start. Vom Land gefördert werden neue Schnellbusse zwischen Göttingen und Duderstadt, Helmstedt und Wolfsburg, Worpswede und Bremen, Oldenburg und Nordenham/Bremerhaven sowie von Sulingen nach Bassum, Diepholz und Nienburg, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch. Insgesamt fördert das Land 2019 Nahverkehrsvorhaben mit 96,6 Millionen Euro. Dazu zählt die Modernisierung von 864 Bushaltestellen sowie das Anschaffen von 237 neuen Bussen, ein Viertel davon mit Gas- und Elektroantrieb.