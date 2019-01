Berlin

Straßenbeiträge: Eigentümer wollen neue Stichtagsregelung

16.01.2019, 13:26 Uhr | dpa

In der Diskussion um den Stichtag für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern hat der Verband Deutscher Grundstücksnutzer eine großzügigere Regelung verlangt. Rückwirkend müssten alle Beitragsforderungen beerdigt werden, forderte der Verband am Mittwoch. Vizepräsident Peter Ohm sagte: "So sehr wir die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen, so sehr warnen wir vor halben Lösungen." Die SPD/CDU-Koalition in Schwerin hatte sich am Dienstag darauf verständigt, dass für Projekte mit Baubeginn ab dem 1. Januar 2018 keine Beiträge von den Anliegern mehr erhoben werden.