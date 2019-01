München

Deutsche Sportlotterie will 2020 nach Bayern und NRW

16.01.2019, 14:02 Uhr | dpa

Die Deutsche Sportlotterie zur Förderung des Spitzensports will bis Mitte 2020 nach Bayern und Nordrhein-Westfalen expandieren. Das wurde am Mittwoch in München bekanntgegeben. Lose für die Lotterie können derzeit nur in Annahmestellen in Hessen und Sachsen-Anhalt gekauft werden, online sind sie überall erhältlich. Lotto Hessen wird ab März die GlücksSpirale-Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" anbieten und testen, ob sich zwei Lotterien, die den Spitzensport fördern, parallel rechnen. Sollte das der Fall sein, steigen Bayern und NRW in eineinhalb Jahren in die Sportlotterie ein.

"Wir haben heute einen Durchbruch zu vermelden", sagte Heinz-Georg Sundermann, der Geschäftsführer der Deutschen Sportlotterie. Mit den zwei neuen Bundesländern wollen die Organisatoren rund 40 Millionen Deutsche auf traditionellem Weg erreichen. "Es muss möglich sein, um die Ecke zum Lotto zu gehen und teilzunehmen", sagte Philipp Lahm, einer der Gesellschafter der Sportlotterie, die nach eigenen Angaben Spitzensportler im vergangenen Jahr mit 682 800 Euro förderte.

Der Betrag dürfte deutlich vervielfacht werden, wenn Bayern und NRW einsteigen. Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sagte: "Wir haben die Chance, noch mehr Sportler so zu unterstützen, dass sie sich ohne finanzielle Sorgen auf ihre Karrieren konzentrieren können."