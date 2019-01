Stuttgart

Landeskirche ernennt Verantwortlichen für Digitalen Wandel

16.01.2019, 14:10 Uhr | dpa

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat bald einen Verantwortlichen für den Digitalen Wandel. Der 32-jährige Nico Friederich soll ab 1. März ein breit angelegtes Digitalisierungsprojekt vorantreiben und koordinieren, wie es in einer Mitteilung der Landeskirche vom Mittwoch hieß. "Wir können die Menschen dort erreichen, wo sich in einer digitalisierten Welt beruflich wie privat ein zunehmender Anteil ihrer Lebenswirklichkeit abspielt", wurde Friederich darin zitiert. Er lehrt unter anderem an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Wirtschaftsinformatik.

Für eine 2017 erarbeitete "Digitale Roadmap" der Landeskirche stehen nach Angaben der Landeskirche zwei Millionen Euro zur Verfügung.