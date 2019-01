Dresden

Dynamos Patrick Ebert reist von Trainingslager ab

16.01.2019, 14:10 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Patrick Ebert wird das Winter-Trainingslager des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden im türkischen Belek vorzeitig verlassen. Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Der 31-Jährige leide an Problemen im rechten Fuß und reist am Donnerstag in Richtung Dresden ab, wo er sich einer eingehenden Untersuchung unterziehen wird.