Quedlinburg

Einbrecher mit Vorschlaghammer unterwegs

16.01.2019, 17:58 Uhr | dpa

Unbekannte Täter sind mit einem Vorschlaghammer in zwei Einfamilienhäuser in Quedlinburg eingebrochen. In beiden Fällen, die sich in der Nacht zum Dienstag ereigneten, wurden sie von den Bewohnern gestört, wie das Polizeirevier Harz am Mittwoch mitteilte. Im ersten Haus schlugen sie im Erdgeschoss ein Fenster ein, wodurch der 49-jährige Hauseigentümer aus dem Schlaf gerissen wurde. Als er nachschauen wollte, was passiert war, sah er zwei schwarz gekleidete maskierte Männer weglaufen. Sie hatten eine Reihe von Schlüsseln mitgehen lassen.

Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zu einem zweiten Einbruch kurz danach besteht. Dabei schlugen die Täter die Eingangstür mit einem Vorschlaghammer ein. Durch den Krach wurden die Hausbewohner wach und störten die Täter. Sie stahlen im Hausflur Geld und Schlüssel. Auch dort soll es sich um zwei maskierte Schwarzgekleidete gehandelt haben.